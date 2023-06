A Instant Brands, fabricante das travessas de vidro Pyrex, entrou com um processo de insolvência nos Estados Unidos da América para a proteger contra credores, explicando com as taxas de juro mais altas e com a menor procura por parte dos consumidores, o que tornou a sua dívida insustentável.

A empresa tem, de acordo com a Reuters, um passivo de cerca de mil milhões de dólares (cerca de 930 milhões de euros).

Segundo avançou a Reuters, o processo entrou segunda-feira num tribunal em Houston. A empresa é atualmente controlada pelo fundo de investimento Cornell Capital LLC.

A empresa diz que pretende continuar as operações enquanto se lança no processo de reestruturação. O processo só avança nos Estados Unidos e Canadá, garantindo a empresa que as localizações fora destes dois países não entraram com pedidos de proteção de credores.