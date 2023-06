Pouco mais de seis meses depois de ter revelado o C-HR Prologue, a Toyota cumpre o prometido e anuncia que a nova geração do C-SUV japonês vai ser completamente desvendada antes do final deste mês. Em concreto, no próximo dia 26.

A fazer fé nas declarações da própria marca, não há que esperar grandes desvios, em termos de estilo, em relação ao concept que foi apresentado no final de 2022. Isto significa que o design, que sempre foi um elemento diferenciador do SUV nipónico, vai continuar a ser um argumento de peso na nova geração. Espera-se uma evolução no sentido de um carácter dinâmico mais acentuado, sendo quase garantido que a frente poucas ou nenhumas alterações vai apresentar face ao Prologue. A traseira, que agora surge em teaser, torna evidente que o C-HR que deverá chegar aos concessionários no final deste ano ou, o mais tardar, no início de 2024, vai exibir uma nova assinatura luminosa.

Quanto a motorizações, é garantido que o novo C-HR vai continuar a apostar só e apenas em mecânicas híbridas, pois é na submarca bZ que a Toyota decidiu concentrar a sua oferta de modelos exclusivamente a bateria. Novidade será a introdução de uma versão híbrida plug-in que, muito provavelmente, irá recorrer ao mesmo conjunto motopropulsor do Prius, o qual oferece uma potência combinada de 223 cv e anuncia 80 km de autonomia em modo zero emissões, recorrendo a uma bateria de 15,5 kWh para alimentar o motor eléctrico. E, pela primeira vez, a montagem das baterias vai ser feita na Europa.

Resta aguardar pelo próximo dia 26, para que caia por completo o véu que cobre este novo lançamento da Toyota, na certeza de que o construtor nipónico está apostado em que esta nova geração iguale ou supere a actual, da qual já foram comercializadas mais de 1,5 milhões de unidades desde 2016.