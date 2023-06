O secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo, detalhou que existem 855 Espaços Cidadão no país, tendo como objetivo um por município, e que 107 vão ser instalados este ano.

Mário Campolargo falava na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no âmbito de uma audição regimental.

“Existem neste momento 855 Espaços Cidadão no país, 639 são promovidos pelos municípios, 174 pelas juntas de freguesia, 27 deles são geridos diretamente pela AMA [Agência para a Modernização Administrativa], quatro estão em consulados”, detalhou o governante. No Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), referiu, serão criados mais 300 Espaços Cidadão.

“A ideia é, pelo menos, ter um por cada município, 103 já estão instalados, 107 vão ser instalados este ano” e 154 “já têm protocolo assinado”, faltando apenas ver como é que vão ser abertos exatamente, prosseguiu.

Aliás, na reprogramação do PRR “propomos mais 100 a este número, estou a trabalhar com os colegas da Coesão para garantirmos que possamos abrir mais Espaços Cidadão numa lógica de utilizar a capilaridade das juntas da freguesia para isso”, sublinhou.

“Ao número de Espaços Cidadão que aqui identifiquei junta-se também os espaços SNS Saúde que nós no futuro tentaremos de alguma maneira criar sinergias entre estes tipos de balcão”, referiu.

Atualmente, “já temos 81% do território nacional em termos de municípios coberto, temos 23 municípios que têm Espaço Cidadão em todas as freguesias e há muitos espaços que têm espaço de cidadão móvel (no atual PRR gostaríamos de ter 24 Espaços Cidadão móveis)”.