O Presidente da República disse esta sexta-feira que foi informado da escala em Budapeste realizada pelo primeiro-ministro, para assistir à final da Liga Europa de futebol entre o Sevilha e a Roma, equipa italiana orientada por José Mourinho, reagindo assim à notícia avançada em primeira mão pelo Observador.

“O primeiro-ministro ia para uma reunião internacional e entendeu que devia dar um abraço a José Mourinho. Ele disse-me ‘é um português que está envolvido, vou-lhe dar um abraço, pode ser que dê sorte’ e quase ia dando”, sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à margem de um evento no Seixal, Setúbal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

António Costa fez escala em Budapeste, em 31 de maio, quando seguia a caminho da Moldova para a cimeira da Comunidade Política Europeia, sem que o evento tivesse sido colocado em agenda. chefe do governo português viajou num Falcon 50 da Força Aérea Portuguesa e assistiu ao jogo na Puskás Arena, ao lado do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

[Já saiu: pode ouvir aqui o quarto episódio da série em podcast “Piratinha do Ar”. É a história do adolescente de 16 anos que em 1980 desviou um avião da TAP. E aqui tem o primeiro, o segundo e o terceiro episódios]

O Observador questionou o gabinete do primeiro-ministro sobre o motivo desta deslocação e também sobre as razões para a participação no encontro não ter sido pública, como acontece noutras situações do género, mas não obteve resposta.