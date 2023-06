O diretor operacional da Nissan e número dois do grupo, o indiano Ashwani Gupta, vai deixar o cargo a 27 de junho, data em que deverá ser anunciado um sucessor, anunciou esta sexta-feira o construtor automóvel japonês.

No comunicado, a Nissan não adiantou as razões da saída de Gupta, acrescentando que o executivo de 52 anos vai “procurar outras oportunidades”.

Antes de assumir o atual cargo na Nissan, em dezembro de 2019, Gupta “desempenhou um papel determinante na elaboração e execução” do Nissan Next, o plano de transformação e recuperação do grupo, lançado em 2020 e concluído este ano, afirmou o construtor.

Gupta entrou na Nissan ao mesmo tempo que o japonês Makoto Uchida, nomeado diretor geral.

Na altura, o grupo acabava de passar pelo caso Carlos Ghosn, líder franco-brasileiro-libanês da aliança Renault-Nissan, detido no final de 2018 no Japão por alegadas irregularidades financeiras. Um ano depois, Ghosn fugiu para o Líbano.