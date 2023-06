A Comissão Europeia revelou esta terça-feira a intenção de criar uma abordagem para “melhorar a segurança económica” do bloco dos 27, incluindo na área tecnológica, numa altura de “tensões geopolíticas crescentes e mudanças tecnológicas aceleradas”.

Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, anunciou estas intenções do executivo comunitário durante uma conferência de imprensa, confirmando a notícia avançada pelo Politico durante a manhã. Bruxelas quer definir uma estratégia alargada para identificar, avaliar e gerir os riscos à segurança económica do bloco dos 27 em quatro áreas: riscos à resiliência das cadeias de fornecimento, incluindo na segurança energética; riscos físicos e de cibersegurança para a infraestrutura crítica; riscos ligados à segurança tecnológica e fugas de informação tecnológica ou o risco de que as dependências económicas se tornem uma arma para coerção económica.

Especificamente na área tecnológica, Bruxelas quer proteger determinadas tecnologias que considera que poderão ser “a chave para permitir aplicações militares”, dando como exemplo a computação quântica, semicondutores avançados ou a inteligência artificial. Também há a intenção de proteger questões como dados pessoais e evitar que o desenvolvimento tecnológico possa ser usado para violação dos direitos humanos.

“O propósito desta estratégia vem de uma observação simples”, realçou Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão Europeia e responsável pela pasta do digital, numa segunda conferência de imprensa sobre o tema. “Na atual disputa acérrima pelas tecnologias de que necessitamos mais, a Europa precisa de ter um papel ativo para definir o curso dos acontecimentos.” Aos olhos desta governante, a proposta permitirá também posicionar o bloco dos 27 “como líder na corrida tecnológica”.

Estas intenções foram descritas como “agnósticas a países”, num comunicado que não faz menções a potências tecnológicas, nomeadamente à China.

