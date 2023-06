O Presidente francês, Emmanuel Macron, está a ser criticado depois de ter bebido uma garrafa de cerveja, de uma só vez, em 17 segundos, nas comemorações de um campeonato de râguebi. Entre as críticas, estão o comportamento irresponsável e a “masculinidade tóxica”.

O vídeo publicado nas redes sociais mostra Macron junto de vários jogadores do State Toulousai, no balneário do clube francês depois de a equipa ter vencido o Top 14 final, no sábado.

???????? FLASH | Emmanuel #Macron s'est envoyé une Corona cul-sec dans le vestiaire de Toulouse après sa victoire en Top 14.pic.twitter.com/zQKihXEIEH — Cerfia (@CerfiaFR) June 18, 2023

Entre festejos, gritos e aplausos, o Presidente francês recebe uma cerveja Corona e bebe-a de um só golo. A atitude gerou diversas críticas, desde o seu comportamento até à escolha da marca da cerveja.

“A masculinidade tóxica na liderança política apenas numa imagem”, criticou a deputada ambientalista Sandrine Rousseau. Já o deputado governista Jean-René Cazeneuve defendeu Macron. “Um presidente que está a partilhar a alegria de 23 jogadores e participa nas suas tradições. É tudo”, escreveu.

La masculinité toxique dans le leadership politique en une image. https://t.co/jI6gNWksO5 — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) June 18, 2023

Un président qui partage la joie de 23 joueurs et se soumet à leur rite. Tout simplement. #STSR #Rugby https://t.co/gPebtcEr5j — Jean-René Cazeneuve (@jrcazeneuve) June 18, 2023

No entanto, nem a marca da bebida passou despercebida. A cerveja Corona, conhecida como a bebida favorita do antigo Presidente francês, de direita, Jacques Chirac, levou muitos a pensarem que Macron poderia estar a usá-la como uma abordagem à direita. Outros defendem que estava a tentar mostrar que era “um homem do povo”.

Também uma associação francesa de combate às dependências criticou a atitude do presidente ao beber a cerveja de uma só vez, quando deveria dar o “exemplo de comportamento saudável”, citou o The Guadian. “Está a associar o desporto com festas e consumo de álcool”, afirmou.

Em 2018, Emmanuel Macron disse numa entrevista que o consumo excessivo de cerveja e bebidas álcoolicas era um perigo para os jovens, afirmando haver um problema de saúde pública “quando os jovens se embebedam a alta velocidade com álcool forte ou cerveja”, citou Libération. Para o jornal francês, Macron está agora a exibir o seu próprio consumo de álcool a alta velocidade.