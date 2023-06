Braga vai receber um novo festival literário. A primeira edição do Utopia, que decorrerá entre os dias 2 e 12 de novembro, vai ser subordinado ao tema “Territórios Literários” e vai receber autores como Ludmila Ulitskaya, anunciou esta segunda-feira a organização.

A escritora russa exilada em Berlim, de 80 anos, é um dos nomes fortes da programação do Utopia, que vai receber mais de 100 convidados. Além de Ulitskaya, foi também confirmada a presença da jornalista e escritora venezuelana residente em Espanha Karina Sainz Borgo e dos portugueses Dulce Maria Cardoso, Susana Moreia Marques e Afonso Cruz, refere um comunicado da Câmara Municipal de Braga, co-criadora do evento juntamente com a The Book Company.

Segundo a mesma nota, a sessão inaugural, que vai decorrer no Theatro Circo, no centro de Braga, vai contar com Ricardo Araújo Pereira e Frederico Lourenço. Afonso Cruz terá “uma participação especial”, “tendo a seu cargo a criação de um espetáculo inédito inspirado no conceito de Utopia”, que terá esse nome.

O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, considerou o festival como um “salto qualitativo para a cultura” da cidade, destacando que “a sua realização anual permitirá potenciar o trabalho em rede junto dos agentes culturais, criativos e económicos”. “Estamos a dotar a cidade e a região de uma oferta cultural de forte atratividade turística que consolida a estratégia que temos vindo a seguir na promoção da literatura”, afirmou.