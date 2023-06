MrBeast, o youtuber com mais subscritores do mundo, diz ter sido convidado para viajar no submersível Titan para visitar os destroços do Titanic. “Fui convidado no início deste mês para andar no submarino do Titanic, disse que não”, escreveu este domingo no Twitter.

No entender de Jimmy Donaldson, nome verdadeiro do youtuber, é “um pouco assustador” pensar que, alegadamente, poderia ter estado no submersível que implodiu na semana passada, levando à morte das cinco pessoas que transportava (Stockton Rush, Shahzada Dawood e o filho Suleman, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet).

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA — MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023

Na captura de ecrã que acompanha o tweet, lê-se a seguinte mensagem: “Vou ao Titanic num submarino no final deste mês. A equipa ficaria entusiasmada com a tua presença”. É aqui que há um pormenor que não tem passado despercebido e que tem levantado dúvidas, entre os utilizadores do pássaro azul de Elon Musk, acerca da veracidade da história de MrBeast.

A mensagem foi enviada através do iMessage. Ora, nesse serviço de comunicações instantâneas da Apple, as mensagens são exibidas a azul no telefone do remetente e não no do destinatário (onde aparecem a cinzento). Por isso, aparenta ter sido MrBeast a enviar e não a receber a mensagem que mostra no tweet. Questionado sobre este facto por uma utilizadora do Twitter, o youtuber respondeu que foi “um amigo”, cuja identidade não foi revelada, que lhe enviou a captura de ecrã. “Não pensei em fazer scroll e, eu próprio, fazer uma captura de ecrã das nossas mensagens antigas”, disse.

My friend sent me the screenshot of when he invited me. Didn’t think to scroll up and screenshot our old texts myself. — MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023

Conhecido por se dedicar à filantropia, desde novembro do ano passado que MrBeast é o youtuber com mais seguidores do mundo. Contudo, note-se, não é o canal da plataforma com mais seguidores. Esse lugar pertence à T-Series, uma editora e produtora indiana de músicas e filmes que conta com mais de 240 milhões de subscritores.