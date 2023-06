14 de abril, 1912. Quando o alarme soou, com 40 segundos de atraso, já era tarde demais. A bordo do imponente Titanic, Ida e Isidor Straus abriam caminho por entre uma multidão tumultuosa que se apressava para chegar a tempo aos botes salva-vidas, a última esperança para sobreviver àquele que viria a tornar-se um dos desastres marítimos mais trágicos da história. A uma distância de 111 anos, um novo acidente aconteceu no mesmo local, junto aos destroços do histórico navio britânico: morreram os cinco passageiros que seguiam a bordo do submersível Titan, após uma “implosão catastrófica”.

Após cinco dias de buscas praticamente ininterruptas, a Guarda Costeira norte-americana revelou esta quinta-feira à noite que as operações de resgate — que se mantiveram ativas mesmo depois do prazo previsto como limite para 0 fim do oxigénio disponível a bordo — tinham chegado ao fim. Hamish Harding, Shahzada e Sulaiman Dawood, Paul-Henry Nargeolet e Stockton Rush juntavam-se aos Straus e às mais de 1500 vítimas que perderam a vida no Atlântico Norte.

Apesar da distância temporal, as duas histórias cruzam-se de várias formas. A bordo do Titanic, Ida e Isidor, de 63 e 61 anos, foram vistos pela última vez no convés, de mãos enlaçadas: ele, por recusar que o seu nome e estatuto fossem motivo para poder passar à frente de mulheres e crianças que procuravam lugar nos botes salva-vidas; ela, determinada a permanecer ao lado do marido com quem vivera 40 anos. Histórias como a dos Straus alimentaram o fascínio de muitos pela exploração dos destroços da embarcação. Inclusive o fascínio de um dos tripulantes que morreu agora durante a viagem do submersível Titan — o empresário Stockton Rush, marido de Wendy Rush, a tetraneta daquele casal.

