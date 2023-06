Uma mulher tailandesa de 57 anos teve de amputar a perna depois de ter ficado presa num tapete rolante no Aeroporto Internacional de Don Mueang, em Bangkok, avançou o The Guardian.

O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira quando a vítima percorria o terminal 2 do Aeroporto. A caminho do seu voo com destino a Nakhon Si Thammarat, uma província no sul do país, a mulher tropeçou na sua mala, caiu e acabou por ficar com a perna presa no final da passadeira rolante.

As equipas médicas do aeroporto rapidamente socorreram a vítima e transportaram-na para um hospital local. Mais tarde, foi transferida para outro hospital, onde foi submetida a uma cirurgia para amputar a perna acima do joelho.

De acordo com o diretor do aeroporto, os socorristas informaram que não seria possível voltar a ligar a extremidade amputada à perna. No entanto, a mulher tailandesa terá feito um pedido para ser transferida para outro hospital de forma a reavaliar essa possibilidade.

“Em nome do aeroporto internacional de Don Mueang, gostaria de expressar as minhas mais sinceras condolências pelo acidente”, disse o diretor do aeroporto, Karun Thanakuljeerapat, citado no jornal britânico. “Gostaria de insistir que iremos garantir que não voltará a acontecer um acidente deste género”, afirmou, acrescentando que o aeroporto vai assumir a total responsabilidade pelas despesas médicas e está aberto a negociações relativas a indemnizações.

Imagens do acidente estão a circular nas redes sociais e mostram a vítima sentada com a perna esquerda presa debaixo da extremidade final da passadeira. Junto da mesma está uma mala de viagem cujas rodas terão sido arrancadas pelo tapete. Segundo Karun, as peças da mala foram encontradas debaixo da passadeira rolante, no entanto, não é certo se estão relacionadas com o acidente.

Woman’s leg amputated at Bangkok Airport after getting stuck in moving walkway #Travelhttps://t.co/dwMJVZngip pic.twitter.com/lbP0IjvF5n — Secret Flying (@SecretFlying) June 30, 2023

– A woman's leg was chewed by a travolator at Bangkok airport in order to free her, her leg was amputated ???? pic.twitter.com/R79pj7u4PJ — Blitzkreig (@TricolourFirst) June 30, 2023

O diretor do aeroporto adiantou ainda que o serviço de tapetes rolantes é verificado diariamente e que a inspeção é realizada mensalmente. As causas do acidente estão a ser investigadas.