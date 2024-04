Um ferry no Golfo da Tailândia, com 108 pessoas a bordo, incendiou-se na madrugada desta quinta-feira. Não houve feridos, mas muitos passageiros terão entrado em pânico e saltado do barco para escapar ao fogo.

“Foi um caos. As pessoas estavam a chorar… eu também chorei”, relatou Maitree Promjampa, um tripulante do barco, à The Associated Press. “Mal conseguimos pegar nos coletes salva-vidas a tempo”, diz, depois de ter sentido o cheiro a fumo e ouvido um som crepitante. Promjampa só terá visto o fogo quando soou o alarme e as pessoas começaram a gritar.

Terrified passengers have leapt into the sea to escape a fire on a night ferry travelling to a popular tourist destination off the coast of Thailand. Latest: https://t.co/hoLow7aZKE pic.twitter.com/QFrdLR5pZk — Sky News (@SkyNews) April 4, 2024

Nos vídeos divulgados é visível uma grande coluna de fumo a sair do barco e pessoas a vestirem coletes salva-vidas apressadamente. O barco tinha como destino a zona turística de Koh Tao, no largo da costa tailandesa.

As autoridades confirmaram que as 108 pessoas, das quais 97 eram passageiros, foram resgatadas em segurança e sem ferimentos.