Uma réplica da Casa Branca, situada em Hillsborough, Bay Area, California, com uma versão da conhecida Sala Oval e está à venda por 38,9 milhões de dólares (36 milhões de euros).

A casa, com 2300 metros quadrados tem quatro andares e tem 1,2 hectares de terreno à volta. As semelhanças com a Casa Branca original não são uma coincidência, já que além de uma Sala Oval, tem várias salas inspiradas em Washington, noticia a ABC7 News, em entrevista ao agente imobiliário Alex Buljan.

Alex Buljan disse que “é uma réplica da Casa Branca em Washington, D.C.” e “foi projetada pela famosa arquiteta Julia Morgan, conhecida por ter feito o Hearst Castle em San Simeon.”

A estrutura da casa data de 1800, mas em 1920 o neto de William Hearst, George Hearst, contratou Julia Morgan para convertê-la na Casa Branca.

“Ele tinha ambições de ser Presidente, candidato presidencial um dia”, disse Alex Buljan. “A sua ideia era oferecer a casa ao governo dos Estados Unidos para a transformar numa Casa Branca Ocidental, uma residência na costa ocidental dos Estados Unidos para complementar a da costa oriental. Isso nunca chegou a concretizar-se e George nunca chegou a mudar-se e a viver aqui”, acrescentou.

Ao longo dos anos, a réplica sofreu apenas uma “renovação”, como o agente imobiliário indica, mantendo-se praticamente inalterada. A visita virtual foi disponibilizada pela agência imobiliária Compass, no seu canal do Youtube.

Em toda a casa, podem ser vistos candelabros e detalhes intrincados em muitos dos objetos e os quartos são desenhados para parecessem todos o quarto principal, embora o seu tamanho se assemelhe a quartos de casas comuns.

O jardim tem uma enorme piscina e vários arbustos com rosas, fazendo referência ao jardim de rosas da Casa Branca.

Embora a casa esteja localizada a poucos minutos do centro de Hillsborough, não é possível observá-la a partir da estrada, o que leva a que “muitas pessoas, mesmo as que viveram ou cresceram nesta zona ou na cidade, nem se apercebam que esta casa está aqui”, disse Alex Buljan.

Quando questionado sobre o porquê de o atual proprietário querer vender a réplica, o agente imobiliário explicou que “o seu plano era viver com a mulher e os dois filhos, e depois, quando começou a fazer algumas obras, apercebeu-se de que uma casa com quatro andares com quase 2300 metros quadrados não é muito viável para uma família com dois filhos pequenos.”

“Vivemos numa zona onde as casas grandes e as casas caras parecem ser comuns”, disse o agente imobiliário. “Mas a quantidade de atenção que isto está a receber, daqui até Washington D.C. e Londres, é bastante alucinante”, acrescentou Alex Buljan sobre o crescente interesse na réplica.