O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) tornou-se membro de pleno direito da aliança europeia UNITA, a Rede de Universidades Europeias que tem por objetivo modernizar o ensino superior, revelou esta quarta-feira aquele estabelecimento de ensino superior.

“A aprovação da proposta que apresentámos em Bruxelas, no início do ano, reforça a notoriedade do Politécnico da Guarda, bem como a sua estratégia de internacionalização, colocando-nos ao lado das mais prestigiadas universidades europeias”, sublinhou o presidente do IPG, Joaquim Brigas.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o IPG informou que a Comissão Europeia aprovou na terça-feira o alargamento do projeto da UNITA — Universitas Montium até 2027, tendo o estabelecimento de ensino superior da Guarda passado de “membro associado a membro de pleno direito”.

A UNITA deu também a possibilidade de uma instituição de ensino superior da Suíça e da Ucrânia integrarem e participarem neste consórcio.

“É com particular satisfação que vejo também o consórcio a expandir-se — no tempo e em número de associados –, alimentando a robustez das estratégias que contribuam significativamente para a melhoria da qualidade e competitividade do ensino superior europeu, de forma mais participada e democrática, iniciadas com o projeto-piloto”, apontou o presidente do IPG.

Este projeto, que dá a possibilidade ao Politécnico da Guarda de se consagrar como membro de pleno direito, resultou de uma candidatura conjunta de dez instituições de ensino superior — que compunham a rede UNITA — que foi submetida no início do ano.

Esta nova edição do consórcio europeu será financiada com aproximadamente 14 milhões de euros durante os próximos quatro anos.

“Esta aliança é o culminar de um trabalho de mais de 400 docentes e não docentes empenhados em discutir e partilhar problemas comuns que dificultam o desenvolvimento das zonas rurais, montanhosas e transfronteiriças, em que estas instituições se inserem, e ainda definir novas estratégias de desenvolvimento sustentável”, considerou o vice-presidente do IPG Manuel Salgado.

A rede UNITA — Universitas Montium tem como universidades fundadoras a Universidade da Beira Interior, a Universidade de Saragoça, a Universidade de Turim, a Universidade de Savoie Mont-Blanc, a Universidade de Pau et Pays de L’Adour e a Universidade de Timisoara.

Além do IPG, atualmente constituem parte desta aliança, como membros de pleno direito, as seguintes universidades: Brescia University, Public University of Navarra, Transylvania University of Brasov.

Na qualidade de associadas juntam-se as universidades da Suíça e Ucrânia, Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale e Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, respetivamente.

O IPG entrou para esta rede em 2021, como membro associado, a convite da Universidade da Beira Interior.