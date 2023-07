A PJ está a fazer buscas na casa de Rui Rio, ex-líder do PSD, noticiou a CNN Portugal esta quarta-feira. As buscas estão relacionadas com a gestão do PSD, com suspeitas de peculato e abuso de poder que nasceram já em 2020 com um conjunto de denúncias internas.

A CNN acrescenta que as buscas estão também a acontecer na distrital do Porto do PSD e na sede nacional do partido, uma informação também avançada pelo Correio da Manhã.

As suspeitas incidem sobre o ex-presidente do PSD e outros dirigentes social-democratas e a PJ acredita que poderá ter havido utilização indevida de dinheiros públicos na anterior gestão do partido. Entre os outros dirigentes do PSD alvo de buscas estão o deputado Hugo Carneiro.

Em concreto, terá havido um esquema para pagar ordenados a funcionários do PSD com recurso a verbas da Assembleia da República que são destinados a cargos de assessoria dos grupos parlamentares. A PJ, em articulação com o DIAP de Lisboa, suspeita que ao longo de vários anos foram pagos ordenados a funcionários que, em vez de prestarem serviço no parlamento, dedicavam-se a questões internas do PSD e ao apoio à juventude social-democrata.