Foi com humor que Rui Rio, ex-líder do PSD, reagiu às buscas domiciliárias e em instalações do partido, levadas a cabo pela PJ esta quarta-feira por suspeitas de crimes de peculato e abuso de poderes. Rio foi várias vezes à varanda de sua casa, um dos focos das buscas, e respondeu com sarcasmo a várias perguntas dos jornalistas: “Vou daqui para o médico porque me estou a sentir muito mal. Muito mal. Estou cheio de medo“. “Vão descobrir os crimes todos que eu cometi, estou lixado” foram algumas das tiradas do ex-líder social-democrata.

Em imagens transmitidas pela SIC, a CNN e RTP, Rui Rio estava aparentemente bem disposto e a acenar aos jornalistas, na varanda do 4º andar do seu apartamento na Boavista. Segundo a SIC, garantiu estar “muito calmo e sereno” e a colaborar com as autoridades, mas momentos depois mudou o tom do discurso para a ironia. A conversa decorreu desta forma:

Rui Rio (RR): Vão descobrir os crimes todos que eu cometi, estou lixado.

Jornalistas (J): Sente que este pode ser o pior dia da sua vida?

RR: É, é.

J: É o pior dia da sua vida?

RR: De longe. Nunca vi coisa tão má.

(…)

J: Já foi constituído arguido?

RR: Não, não. Eu não fui, mas podia ser, porque já fui para aí cinco vezes arguido na vida. Desta vez ainda não, mas…

J: Então sente-se tranquilo neste momento?

RR: Não, não. Vou daqui para o médico.

J: Porquê?

RR: Porque me estou a sentir muito mal. Muito mal. Estou cheio de medo.

J: Mas toda a vida ouvimos dizer que combatia a corrupção e defendia sempre a transparência. Ou seja, neste momento, pode ser o dia mais triste da sua vida, o dia mais difícil da sua vida, sendo que sempre combateu a corrupção?

RR: É o dia pior, porque vão descobrir tudo o que eu roubei. Percebe?

J: Sente-se tranquilo neste momento?

RR: Como posso estar tranquilo se vão descobrir tudo o que eu roubei?

J: Está a colaborar com as buscas neste momento?

RR: Já acabaram, já acabaram.

Antes, segundo imagens transmitidas pela CNN, que avançou a notícia das buscas, perguntou se já tinha chegado o “carro celular” e brincou com a ausência da SIC, que viria a chegar depois.

RR: Já chegou o carro celular?

J: Ainda não. Não deve vir.

RR: É SIC ou TVI?

J: TVI/CNN.

RR: Se é TVI, vou chamar a SIC. Senão a concorrência é desleal.

J: Não faça isso, deixe-me estar aqui sossegada.

RR: Eu vou chamar a SIC. Que é para não haver concorrência desleal. A RTP não tem grande interesse.

A PJ fez esta quarta-feira buscas nas casas de Rui Rio, ex-líder do PSD, de Hugo Carneiro, ex-secretário-geral do partido e atual deputado, de Florbela Guedes, ex-assessora de Rio, e de outros ex-dirigentes do PSD. Em causa está a gestão do PSD, com suspeitas de peculato e abuso de poder que nasceram já em 2020 com um conjunto de denúncias internas.

Além das buscas domiciliárias, que já terminaram, foram igualmente realizadas buscas às sedes nacionais do PSD e da Juventude Social Democrata (JSD), bem como à distrital do partido no Porto.