A legalização da canábis medicinal na Ucrânia passou a primeira etapa no parlamento ucraniano, com 268 deputados a votarem a favor num total de 405, noticiou o jornal The Kyiv Independent.

Só depois dos ajustes necessários e uma nova passagem pelo parlamento, a legislação estará pronta para ser promulgada pelo Presidente Volodymyr Zelensky, que já se mostrou a favor da legalização.

A legislação, chumbada inicialmente em 2021, ganhou uma nova importância depois da invasão russa porque a canábis poderá ser útil no tratamento da dor e stress pós-traumático que atinge, sobretudo, os combatentes, mas também para outros casos como doentes com cancro.

Os principais pontos da legislação dizem respeito às licenças para cultivo, assim como os processos de produção e distribuição dos medicamentos à base de canábis. As embalagens estarão identificadas e o percurso dos medicamentos será monitorizado.