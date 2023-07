Chama-se Cerberus, o monstro da mitologia grega com três cabeças de cão e cauda de serpente, que está à entrada do submundo, o reino de Hades. É o guardião desse inferno, o único que dá permissão às almas dos mortos para lá entrarem e nunca mais de lá saírem, e despedaça os mortais que ousarem aproximar-se. O nome não podia ser mais apropriado por quem o escolheu para dar nome ao anticiclone que provoca a atual vaga de calor proveniente do norte de África que continua a elevar os termómetros de países como Itália, Grécia e Espanha bem acima dos 40 graus celsius.

La ola de calor #Cerberus está quemando el Mediterráneo con temperaturas máximas del aire que superan los 40 °C en muchas áreas vía @metdesk pic.twitter.com/bykJ4tTR6W — IngGeofisico???? (@ChaacTlaloc) July 17, 2023

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.