IGCP realiza esta quarta-feira leilão de dívida a seis e 12 meses para arrecadar até 1.000 milhões de euros

No último leilão comparável, em março, Portugal colocou 723 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro, montante abaixo do máximo indicativo a seis e a 12 meses, a juros mais altos nos dois prazos.