Um animal “solto e perigoso”, suspeito de ser uma leoa em fuga, terá sido avistado na região de Potsdam, nos arredores de Berlim, segundo a polícia.

Na operação, estão incluídos veterinários e caçadores e as autoridades já estão a utilizar helicópteros para localizar a leoa. Devido à incerteza do paradeiro do animal, foi feito um apelo esta quinta-feira, através de uma aplicação, para os residentes permanecerem em casa, não passearem na floresta e, no caso de avistarem a leoa, protegerem-se dentro de carros ou casas, avança a emissora pública RBB.

A presença da leoa foi reportada às autoridades através de testemunhas que o gravaram a atacar e matar um javali na floresta e, no Twitter, foi divulgado um vídeo onde é possível observar o animal em fuga. Não se sabe ainda de onde terá fugido, uma vez que tanto jardins zoológicos, como circos e abrigos de animais confirmaram não ter dado pela falta de uma leoa.

“Enviámos forças em massa para o local para proteger a população”, informou o porta-voz da polícia.

As buscas estão centradas no município de Kleinmachnow, a sul de Berlim, que tem cerca de 20 mil habitantes, mas o alerta estende-se até Stahnsdorf e Teltow.

As crianças podem ir às creches mas não estão autorizadas a permanecer no exterior e os vendedores do mercado foram aconselhados a não montarem as suas bancas, de acordo com o Deutsche Welle.

“Este tipo de coisas não acontece todos os dias”, acrescentou o porta-voz.