O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu este domingo um escudo aéreo para proteger todo o país dos mísseis russos, apelando à comunidade internacional para que não se habitue ao “terror” provocado por esses ataques.

“A Ucrânia precisa de um escudo aéreo completo: esta é a única maneira de derrotar o terror dos mísseis russos”, escreveu Zelensky na conta oficial de Twitter, assegurando que a Ucrânia já mostrou que é capaz de abater “até os mísseis russos de que os terroristas se gabam”.

Ukraine needs a full-fledged sky shield – this is the only way to defeat Russian missile terror. We have already shown that we can shoot down even the Russian missiles that the terrorists boasted about. Thanks to the help of our partners and the air defense systems provided to… pic.twitter.com/eDvbrKQpip

O chefe de Estado ucraniano sublinhou também que, devido à ajuda internacional e aos sistemas de defesa aérea fornecidos à Ucrânia, os “defensores do céu salvaram milhares de vidas”.

O centro de imprensa militar informou este domingo que, segundo dados do Ministério da Defesa ucraniano, dez civis foram mortos e outros 43 ficaram feridos em ataques no sábado em dez regiões do país.

Já durante esta madrugada, um ataque russo à cidade portuária de Odessa resultou na morte de um civil e em mais de 20 feridos, incluindo quatro crianças, com a defesa aérea ucraniana a conseguir abater nove dos 19 mísseis lançados.

O ataque danificou ainda 25 monumentos no centro histórico de Odessa, Património Mundial classificado pela UNESCO, incluindo uma catedral restaurada em 2007.

Na rede social Twitter, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, classificou este ataque “outro crime de guerra” perpetrado pelo Kremlin.

Continuous Russian missile terror on @UNESCO-protected #Odesa constitutes yet another war crime by the Kremlin, demolishing also the main Orthodox Cathedral -a world heritage site.

Russia has already damaged hundreds of cultural sites, trying to destroy Ukraine.#Accountability pic.twitter.com/S3cG7hymzd

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 23, 2023