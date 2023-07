A companhia de aviação low-cost EasyJet anunciou ter renovado o acordo de empresa (AE) com o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), tendo este AE validade por três anos, até 2026.

Esta renovação encerra, assim, o processo de revisão do acordo de empresa que vigora desde 2017, com a transportadora aérea a considerar que o novo AE “representa um marco significativo para ambas as partes, visando a melhoria das condições de trabalho dos pilotos da EasyJet”.

O acordo terá validade por um período de três anos, permitindo “às duas entidades reafirmarem o compromisso de assegurar um ambiente de trabalho sustentável e equilibrado, visando o bem-estar e a segurança dos pilotos”.

Citado no comunicado, o diretor-geral da EasyJet para Portugal, José Lopes, sublinha a sua satisfação com a renovação do AE com o SPAC, salientando que este acordo é um “testemunho” do “permanente compromisso em investir no bem-estar” dos pilotos e em manter o projeto EasyJet Portugal “economicamente, comercialmente e operacionalmente competitivo”.

A operar em Portugal há 25 anos, a EasyJet transporta passageiros a partir de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Porto Santo.

A nível global, a companhia opera mais de 300 aviões em mais de mil rotas, voando para cerca de 150 aeroportos em 35 países.