Um voo da EasyJet que partiu de Lisboa na manhã desta quinta-feira aterrou de emergência em Louiu, nos arredores de Bilbau, no País Basco. A aeronave, que tinha como destino Paris, aterrou de emergência devido a excesso de fumo na cabine. Estavam 141 passageiros a bordo.

A informação foi avançada pelo jornal El Diário Vasco e, entretanto, confirmada pela companhia aérea. No site, é possível ver que o voo partiu de Lisboa às 9h42 e que foi desviado para Bilbau.

O voo aterrou em Bilbau às 12h15 (11h15 em Lisboa). “A EasyJet pode confirmar que o voo EJU4592 de Lisboa para Paris Charles De Gaulle, no dia 15 de fevereiro, foi desviado para Bilbau devido a um problema técnico”, indica a companhia numa nota. “O comandante efetuou uma aterragem de rotina e o avião foi recebido pelos serviços de emergência como medida de rotina e de precaução”.

No interior da aeronave seguiam 34 alunos do 12.º ano da Escola Secundária Dr. José Afonso, no concelho do Seixal, avança o Correio da Manhã. André Claro, diretor da escola, disse ao jornal que os alunos iam para Paris para uma visita de estudo. “Correu tudo bem, estão todos calmos e em segurança em Bilbau, à espera do voo que os leve para Paris”, explicou o diretor ao jornal diário.