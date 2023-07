Testes de ADN confirmaram a identidade de um homem que foi tirado à mãe quando era bebé durante a última ditadura militar da Argentina, disse esta sexta-feira um grupo de direitos humanos, aumentando para 133 o número deste tipo de casos.

Estela de Carlotto, presidente das Avós da Praça de Maio, disse numa conferência de imprensa que o homem, cujo nome não foi divulgado, foi raptado durante a ditadura de 1976-1983 e era filho de dissidentes políticos. O homem é filho biológico de Cristina Navajas e Julio Santucho e neto de Nélida Navajas, que era membro das Avós da Praça de Maio e o procurou até à sua morte em 2012.

A organização disse que o homem se tinha aproximado do grupo por sua própria iniciativa, expressando dúvidas sobre a sua identidade. Foi registado como filho de um membro das forças de segurança e de uma enfermeira em 24 de março de 1977. Uma mulher que foi criada como sua irmã mais velha disse-lhe que ele não era filho daqueles que diziam ser seus pais, disseram as Avós da Praça de Maio em comunicado.

“Ele é Santucho. É evidente que temos traços semelhantes, sorrisos, feições”, disse Miguel Santucho, que é um dos dois irmãos biológicos do homem e que estava presente na conferência de imprensa. Durante a ditadura, os militares roubavam sistematicamente os bebés dos presos políticos, que eram frequentemente executados e eliminados sem deixar rasto.

As Avós da Praça de Maio calculam que cerca de 500 crianças foram roubadas aos pais durante a ditadura e utilizam testes de ADN para as localizar. Cristina Navajas, membro do Partido Revolucionário dos Trabalhadores e do Exército Revolucionário do Povo, foi raptada pelas forças de segurança em 13 de julho de 1976, quando estava grávida de dois meses.

Através do testemunho de sobreviventes, sabe-se que esteve detida em numerosas prisões, em Buenos Aires e cidades vizinhas, e que numa deles deu à luz o seu filho, que lhe foi retirado. Ela está entre as cerca de 30.000 pessoas desaparecidas durante a ditadura, de acordo com organizações de direitos humanos. Navajas e Santucho tiveram o seu primeiro filho, Camilo, em 1973, e Miguel dois anos depois.

Miguel Santucho disse que seu irmão recém-recuperado expressou o desejo de conhecer toda a sua família biológica. “Ele está feliz, surpreso com a magnitude do que encontrou”, disse Santucho. “Não tenho dúvidas de que ficaremos juntos para o resto de nossas vidas”. O pai, que sobreviveu à ditadura, fez questão de enfatizar a “provação” pela qual sua companheira passou. “Apesar disso, ela teve a força de vontade de dar à luz esta criança, o que é maravilhoso e uma demonstração do seu carácter forte”, disse Julio Santucho.