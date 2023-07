Cada novo livro de Claire Keegan é um acontecimento. A escritora irlandesa publica apenas esporadicamente, como se passasse vários anos a escolher minuciosamente as palavras certas para os seus textos. Os livros são sempre curtos, mas com histórias belas e poderosas, sobre pessoas banais que se sentem assoberbadas pelas coisas simples do dia a dia. O pano de fundo é sempre a Irlanda, contraditória e complexa.

Desde 1999, a escritora lançou apenas quatro pequenos livros. O último, Pequenas Coisas Como Estas, foi finalista do Booker Prize no ano passado. Antes desse, editou Acolhimento, recentemente disponibilizado em Portugal pela Relógio D’Água, com tradução de Marta Mendonça. O conto, mais curto do que Pequenas Coisas Como Estas (uma novela), venceu o Davy Byrnes Irish Writing Award em 2009, um ano antes de sair em livro.

Acolhimento conta a história de uma menina (sem nome) que é deixada pelos pais ao cuidado de um outro casal, sem filhos, que vive numa quinta na zona rural da Irlanda. Os pais atravessam um período particularmente difícil em termos financeiros e a mãe está novamente grávida.

