Para quem mora em Lisboa, Oeiras, Loures, Cascais e arredores, e não quer fazer parte dos eventos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a próxima semana vai trazer complicações a vários níveis. Fazer deslocações, em veículo próprio ou de transportes, no perímetro dos eventos, bem como frequentar alguns serviços ou espaços públicos pode não ser possível entre 1 e 6 de agosto. Ainda assim, quem tem mesmo de ficar pela capital na primeira semana de agosto poderá fazer uma vida quase normal, mas com limites. Saiba quais (e como escapar).

Onde é que não posso mesmo circular?

Só a circulação rodoviária é que estará interdita, ou limitada, em algumas zonas da cidade, durante os dias do evento. A pé poderá sempre circular em qualquer altura e em todos os locais de Lisboa, Loures, Oeiras e Cascais, onde vão realizar-se os eventos. Quem pretende deslocar-se de carro é que terá de estudar bem o mapa traçado no plano de mobilidade, que delimitou as chamadas zonas vermelha, amarela e verde.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.