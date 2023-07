Morreu Angus Cloud, ator conhecido por interpretar o traficante de droga Fez O’Neill na série “Euphoria” da HBO. A morte do ator foi anunciada pela família. Cloud tinha 25 anos.

“É com coração pesado que tivemos de dizer hoje adeus a um humano incrível. O Angus era especial para todos nós de muitas maneiras, enquanto artista, amigo, irmão e filho. Na semana passada, enterrou o pai e lutou intensamente com a sua perda. O único consolo que temos é saber que o Angus está agora reunido com o seu pai, que era o seu melhor amigo”, referiu a família esta segunda-feira em comunicado, citado pela Variety.

“O Angus falava abertamente da sua batalha com a saúde metal e esperamos que a sua morte lembre outros [que têm o mesmo problema] que não estão sozinhos e que não devem lutar sozinhos e em silêncio. Esperamos que o mundo se lembre dele pelo seu humor, riso e amor por toda a gente”, afirmou ainda a família, que pediu privacidade.

Angus Cloud nasceu a 10 de julho de 1980 em Oakland, no estado norte-americano da Califórnia. De acordo com a ABC, o ator vivia em Brooklyn quando foi escolhido por Jennifer Venditti, diretora de casting, para integrar o elenco de “Euphoria”. Cloud foi a personagem principal das duas primeiras temporadas da série, que estreou em 2019.

A HBO afirmou estar “incrivelmente triste” com a notícia da morte de Cloud, enviando as condolências à família e amigos neste “período difícil”. “Ele era imensamente talentoso e um membro querido da HBO e da família Euphoria”, acrescentou, segundo a Variety.