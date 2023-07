Paul Reubens, ator que ficou conhecido pela personagem Pee-wee Herman, morreu na noite de domingo, aos 70 anos, de cancro. A morte do ator foi confirmada esta segunda-feira nas redes sociais.

“Na noite passada, dissemos adeus a Paul Reubeus, um ator norte-americano icónico, comediante, escritor e produtor cuja amada personagem Pee-wee Herman encantou gerações de crianças e de adultos com a sua positividade, humor e crença na importância da bondade”, pode ler-se no Facebook e Instagram do ator.

“Paul lutou corajosamente e de forma privada contra o cancro durante quatro anos com a sua tenacidade e humor característicos. Um talento dotado e prolífico, vai viver para sempre no panteão da comédia e nos nossos corações enquanto amigo adorado e homem de caráter extraordinário e generosidade de espírito.”

