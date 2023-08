Em atualização

O julgamento dos arguidos acusados da morte de Jéssica Biscaia chegou esta terça-feira ao fim. Na maior sala do Tribunal de Setúbal, com todos os mais de 40 lugares ocupados, os cinco arguidos deste processo ouvem a leitura do acórdão que define os próximos anos da sua vida. “Inês Sanches sabia que era mãe de Jéssica e que tinha uma responsabilidade acrescida, que deliberadamente desprezou”, disse o juiz Pedro Godinho. Todos os arguidos foram absolvidos dos crimes de rapto, violação e tráfico de droga, o que significa que Eduardo Montes foi absolvido, uma vez que estava acusado de dois crimes de violação e tráfico de droga.

Os cinco arguidos e os crimes que constam na acusação ↓ Mostrar ↑ Esconder Inês Sanches, mãe de Jéssica, está acusada de um crime de homicídio qualificado e um crime de ofensas à integridade física qualificada.

Ana Pinto, mulher que terá feito os serviços de bruxaria, está acusada de um crime de tráfico de droga agravado, um crime de violação agravado, um crime de coação agravada na forma tentada, um crime de homicídio qualificado, um crime de rapto, dois crimes de rapto agravado, dois crimes de ofensas à integridade física qualificada.

Esmeralda, filha de Ana Pinto e de Justo Montes, está acusada de um crime de tráfico de droga agravado, um crime de violação agravado, um crime de coação agravada na forma tentada, um crime de homicídio qualificado, um crime de rapto, dois crimes de rapto agravado, dois crimes de ofensas à integridade física qualificada.

Justo Montes, companheiro de Ana Pinto, está acusado de um crime de tráfico de droga agravado, um crime de violação agravado, um crime de homicídio qualificado, um crime de rapto, dois crimes de rapto agravado, dois crimes de ofensas à integridade física qualificada.

Eduardo Montes, filho de Ana Pinto e de Justo Montes, está acusado de um crime de tráfico de droga agravado, um crime de violação agravado.

