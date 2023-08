(Em atualização)

As duas associações de músicos do Stop aceitaram a proposta da Câmara Municipal do Porto para regressarem ao espaço encerrado desde 18 de julho, duas semanas após a autarquia ter sugerido que o centro comercial fosse reaberto dentro de um novo horário e com a presença de um carro de bombeiros.

“Ambas as associações em funcionamento no CC [centro comercial] Stop vêm por este meio manifestar o seu acordo [com as propostas], aceitando as condições aprovadas pelo administrador do condomínio”, refere a missiva enviada esta quarta-feira pelas associações à Câmara Municipal do Porto, a que a Lusa teve acesso.

Contactado pela Lusa, o presidente da Alma Stop, Bruno Costa, confirmou que as duas associações reuniram-se na noite de terça-feira e que enviaram esta quarta-feira a nota de acordo à câmara.

Bruno Costa referiu que decidiram aceitar as condições da câmara, de forma a regressar imediatamente às salas e lojas. “Temos urgência em voltar e não desistimos do nosso lar e trabalho”, disse. No documento, assinado pelo presidente do Alma Alma e pelo secretário da assembleia-geral da Associação Cultural de Músicos do Stop (ACM), as duas associações solicitam a reabertura do Stop o mais brevemente possível.

A Câmara do Porto remeteu mais esclarecimentos para declarações à imprensa a serem prestadas pelas 12h30 nos Paços do Concelho.

Em comunicado enviado durante a manhã desta quarta-feira, a autarquia informou que, “no seguimento do recuo dos músicos do centro comercial STOP, que aceitaram, esta manhã, a proposta da Câmara Municipal do Porto”, depois de o Alma Stop ter apresentado uma contraproposta que não foi aceite, Rui Moreira irá falar à comunicação social.

Mais de uma centena de lojas do centro comercial Stop foram seladas em 18 de julho pela Polícia Municipal por “falta de licenças de utilização para funcionamento”. Cerca de uma semana depois, foi organizada uma grande manifestação nas ruas do Porto pela continuação do espaço.

A 24 de julho, o administrador do condomínio, Ferreira da Silva, assinou o acordo com a autarquia que compromete a administração a “adotar e fazer adotar comportamentos de segurança e de medidas de autoproteção e mitigação do risco de incêndio”.