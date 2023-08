Um tribunal de Bucareste decidiu libertar esta sexta-feira o polémico influencer Andrew Tate, juntamente com o irmão e mais duas mulheres romenas, de prisão domiciliária, avança a agência de notícias Reuters. Neste momento passam a estar sob controlo judicial, uma medida restritivamente mais leve do que a prisão domiciliária, durante 60 dias.

Os irmãos conseguiram resposta positiva ao apelo feito ao tribunal sobre uma decisão de os manter em prisão domiciliária durante mais 30 dias, mas os quatro não poderão sair da Roménia enquanto se mantiverem as acusações de tráfico humano, violação e envolvimento com o crime organizado.

Na rede social X (antigo Twitter), Tate afirma que “A ficha foi entregue a um juíz que a determinou fraca e circunstancial. Agora. Para a Mesquita.”

After 10 months. 3 in jail, 7 at home.

After 15million euro of asset seizures.

After an inditement based on nothing.

The file was passed to a Judge who has ruled it weak and circumstantial.

I have been released from house arrest but must remain within Romania.

Now.

To the…

— Andrew Tate (@Cobratate) August 4, 2023