O influencer britânico Andrew Tate e o seu irmão foram acusados, na Roménia, de tráfico humano e violação seis meses depois de serem detidos. De acordo com a AFP, também as duas mulheres que foram detidas ao mesmo tempo que os irmãos estão acusadas dos mesmos crimes.

Em causa está uma ordem da unidade de anti-crime organizado da Roménia (DIICOT) para que se procedesse à acusação dos quatro suspeitos devido aos alegados crimes de “criação de grupo criminoso organizado, tráfico humano e violação”.

“Confirmou-se que, no início de 2021, os quatro arguidos formaram um grupo criminoso organizado para prática de tráfico humano na Roménia, mas também noutros países, como EUA e Reino Unido”, revelou a unidade em comunicado, onde é também referido que são suspeitos de acederem de forma “ilegal a um sistema de computador”, de alteraram os dados do aparelho e ainda de terem incentivado “a agressão ou outra forma de violência”.

Recorde-se que os irmãos e duas mulheres romenas foram detidos no final de 2022, ficaram em prisão preventiva e acabaram por ser colocados em domiciliária no fim de março.

Quem é Andrew Tate?

Andrew Tate é um kickboxer de Londres e autointitula-se como “um coach de sucesso”. Ficou conhecido em 2016 por participar no Big Brother UK, de onde acabou por ser expulso depois de terem sido divulgados vídeos seus alegadamente a cometer uma violação.

Deu que falar nas redes sociais por causa das suas opiniões misóginas que já o levaram a ser banido do Facebook, Instagram, TikTok e do Youtube. Apesar disso, continuam a circular nas redes sociais vídeos da sua participação em programas e podcasts onde Tate expressa as suas ideias.

Diz que prefere namorar com mulheres com 18 e 19 anos porque consegue “deixar-lhes uma marca” mais facilmente. Fala também sobre espancar mulheres, destruir os seus objetos pessoais e impedi-las de sair de casa.