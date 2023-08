O ator Mark Margolis morreu esta quinta-feira no Hospital Mt. Sinal, em Nova Iorque, aos 83 anos. A notícia foi dada pelo filho do ator, Morgan Margolis, que disse ao Daily Mail que o pai sofria de uma curta doença. Segundo o mesmo meio, a mulher do ator, Jacqueline (que também tem 83 anos) e o filho estavam ao seu lado quando morreu.

Morgan Margolis é CEO da Knitting Factory Entertainment. A família planeia um funeral privado e pediu para que, em vez de flores, sejam enviados donativos para a Juvenile Diabetes Research Foundation.

A sua personagem mais conhecida será, provavelmente, o Hector Salamanca nas séries “Breaking Bad” e “Better Call Saul”. A primeira série valeu-lhe uma nomeação apara os prémios Emmy em 2012 e, com a segunda, regressou à personagem para uma prequela de seis temporadas. Para trás já ficava também um vilão no clássico do cinema “Scarface”.

“Ele foi único. Não veremos os seus gostos novamente. Ele foi um cliente estimado e um amigo de toda a data. Tive a sorte de o conhecer”, afirmou o empresário de Margolis através de comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mark Margolis nasceu em 1939 em Filadélfia e rumou ainda jovem a Nova Iorque em busca de uma carreira na representação. Tinha interesse pelo teatro chegou a atuar na Broadway e em mais de 50 peças fora deste circuito dos palcos, como por exemplo “Uncle Sam” e “The Golem”. No cinema, participou em cerca de 70 filmes ao longo de 50 anos de carreira.

“Scarface – A Força do Poder” de Brian de Palma (1983) foi, segundo a Variety, o filme que o fez ser notado com o papel do guarda-costas vilão Alberto “A Sombra”. Outro realizador-estrela com quem trabalhou foi Darren Aronofsky e entrou nos filmes “Noé”, “Cisne Negro”, “O Wrestler”, e “Pi”.

De volta às séries de televisão, os espetadores portugueses terão visto Margolis em produções como “tHE equalizer”, “Oz”, “American Horror Story: Asylum”, “Californication”, “Gotham”, “Crossing Jordan” e “The Affair”.

O mais recente trabalho de Mark Margolis foi a série “Your Honor”, que estreou a segunda temporada no início de 2023.