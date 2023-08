Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Serviço de Segurança ucraniano (SBU, na sigla original) anunciou esta segunda-feira ter detido uma alegada colaboradora russa sob suspeita de ter estado envolvida num plano para tentar assassinar Volodymyr Zelensky, durante uma visita recente do chefe de Estado a Mykolaiv.

De acordo com a CNN Internacional, que cita um comunicado das secretas ucranianas, a mulher terá ajudado na “preparação de um ataque aéreo na região de Mykolaiv durante uma visita do Presidente ucraniano”.

O alegado plano remonta ao final de julho, altura em que Zelensky visitou uma série de hospitais na região para assinalar o Dia dos Profissionais Médicos na Ucrânia, aproveitando a ocasião para conversar com várias crianças feridas pelos bombardeamentos russos e pelas minas espalhadas na região.

De acordo com o SBU, a mulher terá sido apanhada a “recolher informações sobre os planos para a visita” nos dias que antecederam a deslocação do Presidente ucraniano. Os serviços secretos acreditam que a suspeita terá tentando “determinar a hora e a lista de locais com uma estimativa do percurso” de Zelensky.

No comunicado, as secretas ucranianas referiram, no entanto, que já estavam atentas às atividades desta mulher, tendo adotado “medidas adicionais para garantir a segurança” do Chefe de Estado.

O alegado ataque não se veio a verificar. No mesmo dia, Volodymyr Zelensky esteve ainda em Odessa, região vizinha de Mykolaiv, onde pôde ver na primeira pessoa os danos causados pelo ataque russo à maior catedral ortodoxa da região, um monumento do século XVIII considerado património da UNESCO.

Quanto à alegada colaboradora russa, a sua identidade não foi revelada. No entanto, o SBU adiantou que se trata de uma ex-vendedora de equipamento militar que residia em Ochakov, no sul da Ucrânia. Além do seu envolvimento no plano russo para matar Zelensky, a mulher estaria ainda encarregue de passar informação acerca da localização de equipamento militar ucraniano, como pontos de armazenamento de munições e sistemas eletrónicos.