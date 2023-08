Um dos advogados de Daniel Sancho Bronchalo, filho do conhecido ator espanhol Rodolfo Sancho que foi formalmente acusado de homicídio premeditado após ter confessado matar um “amigo”, considera que a “melhor opção” para o jovem seria, se condenado, cumprir pena em Espanha.

“De acordo com a lei, ele pode vir para cá cumprir a sua pena, se for condenado”, afirmou Luís Gerez, que é citado pela revista espanhola Semana. “É a melhor opção porque as prisões tailandesas não são nada boas. Quero dizer, sobreviver numa prisão lá durante 15 anos é muito difícil”, justificou. Além de Gerez, Daniel Bronchalo tem um outro advogado na Tailândia.

O jovem espanhol de 29 anos confessou ter assassinado e desmembrado o “amigo” Edwing Arrieta, um cirurgião colombiano de 44 anos. Tê-lo-á feito depois de ter sido “obrigado” a terminar a relação com a namorada e a fazer “coisas que nunca tinha feito”. Se for condenado, o código penal tailândes prevê pena de morte para homicídios — que por norma pode ser reduzida para prisão perpétua por decreto do Rei do país.

Porém, o jornal El País indica que existe ainda uma outra opção que pode explicar os 15 anos mencionados pelo advogado Luís Gerez: o artigo 288 do código penal também considera que pode ser decretada uma sentença entre 15 e 20 anos de prisão por homicídio, que pode ser aumentada em caso de agravantes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Daniel Sancho Bronchalo está detido na Tailândia, na prisão de Koh Samui. Apesar disso, ficou com o telemóvel e foi levado pelas autoridades a jantar fora, num restaurante que a Semana descreve como luxuoso. O advogado mostrou alguma relutância e garantiu que a “confiança não pode existir” a partir do momento em que as autoridades não escondem os privilégios.

Esta segunda-feira, o jornal Bangkok Post, que tem acompanhado de perto o caso, avançava com uma nova informação que poderá ter sido importante para que o crime tenha ocorrido. Porém, sem quaisquer explicações, apagou o artigo em que dava conta de que Daniel teria admitido à polícia, em interrogatório, que começou a planear o homicídio quando foi chantageado.

Edwing Arrieta terá ameaçado publicar nas redes sociais fotos íntimas que o jovem espanhol lhe enviou para “abalar a reputação do seu pai e avô”, Sancho Garcia. A alegada chantagem terá ocorrido depois de Daniel Sancho Bronchalo ter dito que não era homossexual e que não queria manter a “interação” com o médico colombiano.

Os dois homens conheceram-se há cerca de um ano pelo Instagram. Trocaram mensagens e imagens íntimas, sendo que Edwing Arrieta terá dado 10 mil euros a Daniel para o seu negócio na área da hoteleira. Encontraram-se esse mês na Tailândia, onde terão tido “relações sexuais”.