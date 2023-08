A Fisker promete muito para o futuro e, a avaliar pelas características do seu primeiro eléctrico a chegar ao mercado, o SUV Ocean, merece todo o respeito dos concorrentes directos, uma vez que parece difícil de bater no que respeita à potência e à autonomia. E para preocupar ainda mais a concorrência, a marca californiana revelou quatro novos modelos (na verdade são três, mais um que é uma versão musculada do Ocean), que deverão começar a chegar ao mercado a partir de 2025.

Se a Fisker prometeu um Ocean cheio de argumentos, a realidade é que (ainda) não conseguiu cumprir os objectivos a que se propôs em termos de produção, uma vez que ficou abaixo do que se esperava em matéria de veículos produzidos tanto no 1.º como no 2.º trimestres de 2023. E num período em que pretende lançar novos veículos, anunciar prejuízos de 120 milhões de dólares de Janeiro a Março de 2023, não é um cartão-de-visita que fascine investidores.

Para o segundo trimestre do ano, a Fisker já tinha reduzido as metas originais, uma vez que depois de prever vendas em torno de 30.000 a 36.000 veículos de Abril a Junho, cortou as expectativas para um valor entre 20.000 e 23.000 unidades. Isto explicou os prejuízos de 87,9 milhões de dólares no 2.º trimestre, não muito longe dos 88,6 milhões de dólares em período homólogo de 2022.

O fabricante antevê lucros para o 4.º trimestre de 2023, o que poderá parecer algo optimista para muitos, na medida em que este será um período de grandes investimentos para acomodar os novos modelos, sem que tal seja acompanhado pela facturação inerente à venda desses veículos, que só chegarão a partir de meados de 2025.