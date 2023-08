Durante o evento denominado Product Vision Day 2023, que teve lugar nos primeiros dias de Agosto, a Fisker mostrou o que se pode esperar da marca californiana nos próximos anos.

Especializado em veículos eléctricos alimentados por bateria, o construtor lançou até agora somente o Ocean, um SUV com 4,774 metros de comprimento e 2,921 m de distância entre eixos, ao qual não faltam atributos. Dos motores que somam 571 cv e que lhe permitem anunciar 205 km/h de velocidade máxima, além da possibilidade de ir de 0-100 km/h em 3,9 segundos, a uma bateria com a impressionante capacidade total de 113 kWh (para modelos desta bitola), o que deixa antever uma autonomia de 707 km em WLTP (525 km segundo o método norte-americano EPA), este SUV eléctrico promete ser um adversário de respeito, mas não irá continuar a ser o único modelo da Fisker por muito mais tempo.

Dos próximos modelos, o mais interessante para o grande público é o Pear (de Personal Electric Automotive Revolution), um hatchback compacto, ou seja, com menos de 4,5 metros, que será proposto a partir de 29.000 dólares nos EUA. Agendado para 2025, o Pear será concebido sobre a plataforma SLV1, integralmente em aço (para ser mais barata) e que possuirá menos 35% de peças para ser fabricada.

Se o Pear se destina a uma compra racional, o Ronin é todo a propósito de emoção. Pensado como um superdesportivo, cuja estética recupera algumas das soluções estilísticas do Fisker Karma de 2012, que rapidamente passou à história, o novo modelo assume-se como um GT que parece oferecer quatro lugares. Vai recorrer a três motores eléctricos para superar 1000 cv, de forma a conseguir ultrapassar a fasquia dos 0-97 km/h em apenas 2 segundos. O pack de baterias deste desportivo, previsto para o final de 2025, deverá ser particularmente generoso – embora ainda não tenha sido revelado –, visando alcançar 600 milhas entre recargas, aproximadamente 965 km.

O terceiro novo elemento da família Fisker será a pick-up Alaska, uma solução incontornável para se ter sucesso no mercado norte-americano. Este modelo de caixa aberta será construído sobre a plataforma FT31, uma versão alongada e reforçada da utilizada no Ocean. Com um preço estimado em cerca de 45.400$, a Alaska terá uma autonomia que deverá variar entre 370 e 547 km, consoante a versão e segundo o método EPA.

O quarto e último modelo prometido pela Fisker é o Force E, que na realidade é uma espécie de SUV Ocean depois de muitos esteróides e anos de ginásio. Com vias mais largas e maior altura ao solo, além de pneus e jantes king size, o Force E pretende posicionar-se como a proposta ideal para ir até ao fim do mundo e voltar. Isto desde que o percurso esteja devidamente coberto por uma rede de postos de carregamento…