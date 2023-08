O secretário-geral das Nações Unidas lamentou esta segunda-feira que a “ordem constitucional” ainda não tenha sido restabelecida no Níger pós-golpe de Estado, manifestando “total apoio” ao trabalho da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

O diplomata português referiu ainda que está preocupado com a detenção do presidente deposto do Níger, Mohamed Bazoum, na sequência do golpe militar.

Guterres sublinhou também, através do seu gabinete, a necessidade urgente de continuar a ser desenvolvido o trabalho humanitário no Níger, solicitando à ONU que seja mantido o envio de ajuda por via aérea.