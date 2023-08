Luís Filipe Vieira vai pedir uma indemnização de 31 mil euros a Rui Pinto no âmbito de um novo processo no Ministério Público em que acusa o hacker de ter sido um dos responsáveis pelo facto de o Benfica ter falhado a conquista do pentacampeonato em 2017-18, noticia o jornal Público.

O ex-presidente do Benfica considera que a interrupção da série de quatro anos de vitórias “foi o início do fim da era Vieira no Sport Lisboa e Benfica” e, como tal, deu início a um processo para pedir uma indemnização que diz ser um valor “simbólico face ao grau das lesões causadas” — sendo o mesmo doado à Casa do Gaiato de Lisboa.

Aos olhos do ex-líder benfiquista, os e-mails a que Rui Pinto teve acesso e que entregou ao diretor de comunicação do FC Porto “levaram a equipa sénior de futebol profissional a interromper uma série de quatro anos consecutivos de vitórias no Campeonato Nacional de Futebol, com as inerentes consequências para toda a estrutura, nomeadamente o seu presidente”.

Além da correspondência do clube, Luís Filipe Vieira refere que o hacker teve também acesso a informações pessoais, o que diz ter sido uma invasão de privacidade que lhe provocou “sentimentos de revolta, angústia e devassa”. Trata-se, segundo cita o Público, de uma “invasão vil e grotesta”, nomeadamente tendo em conta o acesso a caixas de e-mail de vários colaboradores.

O ex-presidente do Benfica acusa Rui Pinto de ter levado o clube a viver um “período dramático”. “Durante todo o período da divulgação não-autorizada de conteúdos do Grupo Sport Lisboa e Benfica, pouco conseguiu [Luís Filipe Vieira] ter ânimo ou disponibilidade mental para conduzir os destinos do clube ou mesmo para encetar novos negócios, como até então fazia, já que os seus dias eram passados a tentar arranjar uma solução para restabelecer a inviolabilidade do sistema informático e fazer cessar a conduta criminosa a que diariamente se assistia”, argumenta o ex-presidente do Benfica no novo processo.