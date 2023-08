Depois de muita polémica e de terem sido várias as organizações não governamentais a manifestar-se contra a transferência de requerentes de asilo no Reino Unido para a Bibby Stockholm, uma barcaça com 222 quartos e capacidade para 500 pessoas, atualmente ancorada no porto de Portland, em Dorset, na passada segunda-feira começaram finalmente a chegar ao alojamento os primeiros ocupantes, refugiados e migrantes, todos do sexo masculino, entre os 18 e os 65.

Entretanto, esta sexta-feira, a embarcação começou a ser evacuada, depois de ter sido detetado um surto de legionela a bordo.

A bactéria, comummente encontrada no meio aquático e responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia, foi detetada no sistema de água do Bibby Stockholm, justamente no dia 7 de agosto, o mesmo em que os requerentes de asilo começaram a chegar ao alojamento.

Ao todo, estavam instalados na barcaça 39 requerentes de asilo, que esta sexta-feira começaram a ser retirados, enquanto um porta-voz do Ministério do Interior veio a público garantir que a saúde e o bem-estar das pessoas a bordo do navio “é a maior prioridade” do governo e das autoridades.

“Amostras ambientais do sistema de água do Bibby Stockholm revelaram níveis de bactérias legionela que requerem uma investigação mais aprofundada”, explicou ainda, citado pela Sky News, o mesmo porta-voz, garantindo que as amostras contaminadas foram detetadas apenas no sistema de água do navio e não têm relação com a água doce em que ele flutua, pelo que não existirá qualquer risco para a comunidade de Portland.

“Como medida de precaução, todos os 39 requerentes de asilo que chegaram ao navio esta semana estão a ser desembarcados enquanto se procede a novas avaliações”, acrescentou ainda. “Nenhuma pessoa a bordo apresentou sintomas da doença dos legionários e os requerentes de asilo estão a receber aconselhamento e apoio adequados”