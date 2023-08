Taylor Swift já tinha dado o mote à expressão “Swiftonomics” para as referências ao impacto económico do seu trabalho. Agora, vai ser tema para outra área de estudo – a literatura. A Universidade de Ghent, na Bélgica, deverá ser a primeira na Europa a ter uma disciplina dedicada ao trabalho da cantora, escreve o Guardian.

Com o nome “Literature: Taylor’s Version”, em português “Literatura: a versão de Taylor” (uma referência à regravação dos álbuns da artista), estas aulas vão debruçar-se sobre as letras da cantora e sobre como podem ter paralelismo com obras literárias de outros autores, do poeta Geoffrey Chaucer até Charlotte Brontë ou William Shakespeare.

Elly McCausland, a professora que vai dar estas aulas, dedica-se à análise de obras clássicas da literatura inglesa. A professora universitária fez a proposta para a nova disciplina quando se apercebeu de que, nas entrelinhas de vários temas da cantora norte-americana, há referências que tocam em temas abordados em obras de Sylvia Plath ou de Charlotte Perkins Gilman.

