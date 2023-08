O furacão Hilary de categoria 4 (numa escala que vai até 5) está a movimentar-se na direção das costas ocidentais do México e dos Estados Unidos com destino à península da Baja California, avisou a agência governamental americana. O Centro Nacional de Furacões, NHC na sigla inglesa, emitiu o primeiro aviso este verão para uma tempestade tropical com alertas para o risco de cheias catastróficas e mortais.

A tempestade deverá começar por atingir o popular resort mexicano de Cabo San Lucas e chegar com menor força à costa da Califórnia nos Estados Unidos durante o fim de semana, no qual são esperadas chuvas fortes.

As autoridades dos estados mexicanos da Baja California já cancelaram as atividades públicas não essenciais desde sexta-feira, incluindo escolas, até à próxima segunda-feira. Na segunda maior cidade mexicana, Tijuana, as pessoas que estão em zonas de risco foram aconselhadas a deslocarem-se para abrigos temporários.

No sul da Califórnia há risco de inundações nas cidades de San Diego, Los Angeles e Las Vegas, com destaque para a área de Palm Springs.