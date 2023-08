Uma ambulância dos bombeiros de Peniche despistou-se, esta segunda-feira, o que provocou ferimentos ligeiros nos dois bombeiros e deixou a corporação com menos um meio de socorro, disse o seu comandante.

A ambulância despistou-se quando regressava da unidade de Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) e se deslocava para Peniche para transportar uma pessoa proveniente da ilha das Berlengas, explicou José António Rodrigues, motivo pelo qual não transportava vítimas. O acidente ocorreu pelas 12h40 no Itinerário Principal (IP) 6.

Os dois tripulantes “estão bem”, mas ainda sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados por outra ambulância da corporação à urgência de Peniche do CHO. Segundo o comandante, o “veículo está um bocado danificado”.

“Numa altura de muito serviço, é menos um veículo e não ajuda”, acrescentou, manifestando dúvidas quando à recuperação da viatura.

A ambulância sinistrada tinha sido comprada em estado usado em França. A corporação adquiriu outras duas ambulâncias ainda há pouco tempo para fazer face às necessidades de serviço.

No local da ocorrência, estiveram nove operacionais e cinco veículos.