A guarda costeira da Grécia resgatou nesta segunda-feira quase 80 migrantes que tentavam atravessar o mar Egeu em botes insufláveis, oriundos da Turquia, em duas operações de resgate distintas, informaram as autoridades do país.

Em comunicado, a guarda costeira especificou que 40 migrantes foram resgatados de um bote à deriva na costa da ilha de Lesbos, pouco depois de 36 outros terem sido retirados de uma frágil embarcação na mesma zona. Todos os 76 migrantes foram levados para um centro de acolhimento local.

As operações ocorreram já depois de outras 200 pessoas terem sido resgatadas durante o fim de semana, em barcos semelhantes, que terão sido fornecidos por traficantes de seres humanos em ilhas vizinhas da Grécia, no Mar Egeu.

Em 2022, cerca de 19.000 pessoas chegaram à Grécia, a maioria oriunda do Médio Oriente e de África, em busca de melhores condições de vida na União Europeia.

O governo de Atenas atribui o aumento das travessias nas últimas semanas ao clima mais propício para a navegação durante o verão e ao aproveitamento, por parte dos traficantes, do aumento do número de pequenas embarcações a navegar no mar Egeu durante a época alta turística.