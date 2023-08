O movimento Figueira Sem Tourada promove no sábado uma ação de protesto contra um evento tauromáquico que vai decorrer no mesmo dia na praça de touros da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra.

“O objetivo desta ação de protesto não será somente o de repudiar a tauromaquia, mas também o de sensibilizar a população em geral para a necessidade de unir esforços por uma causa que sabemos ser comum à maioria dos figueirenses“, referiu aquele movimento, criado em 2017.

A iniciativa está agendada para as 21h00, em frente ao Coliseu Figueirense, seguindo-se uma marcha pelas ruas da cidade até à Torre do Relógio (em frente à esplanada Silva Guimarães), “com o objetivo de sensibilizar os figueirenses e turistas para a tortura de seis touros que irá acontecer naquele momento na cidade“.

Aquele movimento defende a abolição das práticas tauromáquicas na Figueira da Foz por denotar nestas práticas “valores contrários a tudo o que uma sociedade moderna e evoluída defende, com a agravante de esta atividade usufruir de financiamento, promoção e mediatismo por parte de entidades públicas”.

Figueira Sem Touradas prevê a participação de dezenas de pessoas no protesto, à semelhança do que aconteceu nos dias 29 de julho e 12 de agosto, quando se realizaram touradas no Coliseu Figueirense.