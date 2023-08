O CDS-PP realiza uma convenção programática no início de setembro, reunindo os antigos líderes Assunção Cristas, Paulo Portas e Manuel Monteiro, e terá como objetivo atualizar a declaração de princípios do partido e mobilizar militantes e apoiantes.

Esta iniciativa, que marca a “rentrée” centrista, vai decorrer no dia 9 de setembro, na sede nacional do CDS-PP, em Lisboa, anunciou o partido em comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A convenção programática vai contar com intervenções do atual presidente do partido, Nuno Melo, e também dos antigos líderes Paulo Portas, Assunção Cristas e Manuel Monteiro.

O comunicado refere que os também antigos líderes José Ribeiro e Castro e Francisco Rodrigues dos Santos não estarão presentes “por impedimentos pessoais”.

Esta convenção programática terá como objetivos “marcar o ciclo eleitoral das eleições regionais na Madeira e das eleições europeias com a atualização da Declaração de Princípios do CDS-PP, preparando o partido para os desafios do século XXI”.

A proposta será apresentada por António Lobo Xavier.

O CDS-PP quer também “mobilizar com sentido de união os simpatizantes, militantes, dirigentes e autarcas do partido, centrados num novo ciclo decisivo para o futuro”, esperando que a presença de três antigos líderes o potencie.

Outro dos objetivos passa por “sublinhar a dimensão do CDS como um partido de quadros de enorme qualidade, ideologicamente consistente e com experiência governativa”.

Antes, em 4 de setembro, o partido vai marcar o arranque da campanha para as eleições legislativas regionais da Madeira, na Festa dos Romeiros, com o presidente do CDS, Nuno Melo, e o líder do CDS Madeira, Rui Barreto, foi também divulgado.

O CDS integra atualmente o Governo Regional da Madeira e concorre a estas eleições em coligação com o PSD.