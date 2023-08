Halle Berry e Olivier Martinez chegaram a um acordo de divórcio, após oito anos de litígio judicial, tendo sido considerada “uma das mais longas batalhas judiciais de Hollywood”, de acordo com o jornal El País.

O beneficiário do acordo acabou por ser Olivier Martinez. Halle Berry terá de pagar 8.000 dólares (cerca de 7.300 euros) por mês de pensão de alimentos, e, ainda, 4,3% de qualquer rendimento que receba acima de dois milhões de dólares, de acordo com o jornal El País, que avança que órgãos como o Los Angeles Times e o TMZ tiveram acesso a documentos que descrevem o acordo alcançado que demorou quase uma década a ser conseguido.

As divergências entre o ex-casal relacionavam-se com questões financeiras mas sobretudo por causa da custódia do filho, Maceo, que ficará com a atriz de segunda a quarta-feira, enquanto o ator ficará de quarta-feira a sexta-feira, alternando os fins de-semana. Berry tomará conta de Maceo durante as férias da primavera e o Dia de Ação de Graças nos anos pares, enquanto Martinez tomará conta dele nos anos ímpares.

Foi ainda relevado que, além dos 8.000 dólares mensais, Halle Berry vai também pagar a escola do filho, que frequenta uma entidade privada em Los Angeles, e o valor total de todas as suas atividades extra-curriculares.

Segundo os meios de comunicação norte-americanos, a criança, de nove anos, receberá ajuda de especialistas para gerir a situação familiar e as consequências destes anos de rivalidade. Nas sessões de terapia de família poderão participar Berry, Martinez e Nahla Aubry, a primogénita da atriz, nascida da sua relação com Gabriel Aubry. Se Maceo não estiver presente quem não pode ir às sessões é Van Hunt, atual parceiro de Berry.

O casal conheceu-se em 2010 durante as filmagens do filme “Dark Tide – Águas Profundas”. Após um romance intenso, anunciaram o noivado em 2012 e a gravidez de Berry em 2013, tendo-se casado nesse mesmo ano.

Apenas dois anos após o casamento anunciaram o divórcio numa declaração enviada à People Magazine: “Seguimos em frente com amor e respeito mútuo e com um foco partilhado que é o melhor para o nosso filho. Desejamos um ao outro nada mais do que felicidade na vida e esperamos que respeitem a nossa privacidade e a dos nossos filhos enquanto atravessamos este período difícil”.

Berry tem um processo semelhante com o outro ex-companheiro, Gabriel Aubry, com quem teve a filha Nahla. Também neste caso Berry tem de pagar a pensão de alimentos a Gabriel.

No caso de Gabriel Aubry, a atriz, referindo-se à pensão alimentar, em 2021, escreveu no Instagram: “É preciso muita força para a pagar. É errado e é extorsão!”, acrescentando: “Há uma década que ando a pagar. Acho errado que uma mulher ou um homem tenha de pagar uma pensão de alimentos que é muito superior às necessidades razoáveis para ajudar a sustentar a criança!”

Disse ainda: “Compreendo que alguns pais (homens ou mulheres) possam precisar de ajuda, mas também sinto que, nos tempos modernos, tanto os homens como as mulheres têm a responsabilidade de cuidar financeiramente dos seus filhos e de trabalhar arduamente e fazer todos os esforços para o fazer”.