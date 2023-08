Uma empresa portuguesa vai estar presente no regresso do Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau, entre 9 de setembro e 7 de outubro, após uma pausa de três anos devido à pandemia, foi anunciado esta segunda-feira.

Em 1 de outubro, Dia Nacional da China, a Macedos Pirotecnia vai apresentar o espetáculo “Supernova”, que vai “permitir ao público estabelecer uma ligação emocional com Portugal“, disse a Direção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau, em conferência de imprensa.

A Macedos Pirotecnia, com sede no concelho de Felgueiras, no distrito do Porto, vai participar pela quinta vez no concurso, tendo vencido em 2000, a 12.ª edição, a primeira realizada depois da transição de administração de Macau de Portugal para a China.

Além de Portugal, a 31.ª edição vai contar com 10 espetáculos, cada um com uma duração de 18 minutos, a combinar fogo-de-artifício e música, de companhias vindas da Austrália, da Suíça, da Áustria, da Rússia, das Filipinas, do Japão, do Reino Unido, da Alemanha e da China.

A diretora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, disse que, após a pandemia de Covid-19, período em que “não havia condições para realizar o concurso”, o regresso do evento “é um símbolo do reforço das ligações entre Macau e o exterior”.

Em dezembro, a região chinesa anunciou o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos de rigorosas restrições, que incluíam a proibição da entrada de turistas vindos do estrangeiro.

Com o fim das restrições, Macau recebeu 14,4 milhões de visitantes nos primeiros sete meses de 2023, quatro vez mais do que em igual período do ano passado, mas ainda longe do registado em 2019: 23,8 milhões.

Em 12 de agosto, a cidade recebeu quase 140 mil turistas, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia.

À margem da conferência de imprensa, Senna Fernandes disse à Lusa esperar que agosto termine com uma média acima de 100 mil visitantes por dia, que seria o número mais alto desde outubro de 2019.

A diretora da DST previu ainda uma média diária de 90 mil visitantes para a chamada “semana dourada”, no início de outubro. Antes da pandemia, Macau recebeu 140 mil turistas por dia nesse período, que concentra vários feriados, entre 1 e 7 de outubro.

A “semana dourada” de outubro constitui o segundo maior movimento de massas na China, a seguir ao período do Ano Novo Lunar, principal festa tradicional das famílias, que acontece em janeiro ou fevereiro, consoante o calendário lunar.

Senna Fernandes disse que o número de visitantes da China continental já ultrapassou 60% dos valores registados em 2019, mas admitiu que Macau tem de “continuar a lutar” para atrair mais turistas internacionais.

A DST tem promovido o território sobretudo no Sudeste Asiático, em países com ligações aéreas diretas a Macau.

No entanto, a diretora sublinhou que a cidade poderá apostar em outros países após o lançamento, em breve, de um serviço de autocarro direto do aeroporto da vizinha região de Hong Kong, um dos mais movimentados do mundo.