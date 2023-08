Em atualização

O ex-Presidente Donald Trump ficou esta segunda-feira a conhecer a data do julgamento em que é acusado de tentar reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020, processo que culminou com centenas dos seus apoiantes a invadir o Capitólio a 6 de janeiro desse ano. 4 de março de 2024 foi a data escolhida pela juíza Tanya S. Chutkan para o início da próxima etapa do caso.

A data afeta, e muito, a campanha e o calendário do ex-Presidente, que concorre às primárias republicanas pela nomeação de candidato às eleições presidenciais de 2024. O início do julgamento coincide com o caucus dos republicanos no estado de Dakota do Norte e começa um dia antes da ‘Super terça-feira’, em que vários estados norte-americanos vão a votos para escolher os candidatos do Partido Republicano e Democrata à Casa Branca. Nesse dia os republicanos vão votar nas primárias em Alabama, Alaska, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virgínia.

