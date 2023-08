A quarta etapa da Vuelta tinha tudo para correr de forma tranquila para os candidatos à geral. Acontece que as mazelas que alguns nomes de relevo na luta pela camisola vermelha sofreram num início de competição atribulado podiam baralhar estes cálculos. A organização considerava a corrida desta terça-feira como de “média montanha”, o que até parece um insulto para tudo o que a Volta a Espanha ainda tem reservado. Ao longo de 183,4 km entre Andorra la Vella e Tarragona, os maiores desafios eram duas contagens de terceira categoria.

Um plano ousado podia passar por fazer um teste à concorrência na primeira subida e atacar na segunda. Claro que isso só seria possível para um um ciclista com as pernas mais frescas e o corpo sem vestígios de encontros inesperados com o chão. Acontece que os últimos 30 quilómetros realizavam-se num traçado descendente que dava sempre hipótese de recuperação. Por isso, era dia para os sprinters.

A atenção desviava-se para a forma como Remco Evenepoel ia reagir ao acidente na terceira etapa para perceber se conseguia defender a camisola vermelha que conquistou esta segunda-feira. Já depois de cruzar a meta, o belga chocou com uma mulher que estava logo após a meta e saiu da bicicleta a sangrar. O ciclista da Soudal Quick-Step recebeu um pedido de desculpas da organização e confessou que não esperava encontrar um grupo de pessoas 50 metros imediatamente após a meta.

???????? Remco Evenepoel ???? "It's the third day in a row something happens at #LaVuelta23. I've had enough. Winning in Andorra is nice of course. It shows my preparation was good. Unfortunately I took the red jersey. No, I'm just joking, I'll enjoy it!" pic.twitter.com/CGRHsgnt4q — Domestique (@Domestique___) August 28, 2023

???????? A closer look at Remco Evenepoel's crash after Stage 3 of #LaVuelta23 pic.twitter.com/9T7t3sUyOe — Eurosport (@eurosport) August 28, 2023

Após alguns ponto no sobrolho e uma boa noite de sono, Remco Evenepoel, antes do início da quarta etapa, não mostrava fragilidades. “Em relação a músculos e ossos, está tudo perfeito, só tive um pequeno corte acima do olho e pronto. É especial ser líder de uma grande volta. É a minha segunda vez este ano. Vamos ver. Acho que hoje e amanhã será difícil vencer, mas acho que no dia seguinte temos uma grande chance. Veremos, temos sempre que ver a situação da corrida, mas aproveitaremos o máximo possível”, disse o belga que só queria “ficar livre de problemas”. A estrada ia escrutinar se se tratava de bluff ou não. Geraint Thomas (Ineos) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma) eram outros dois que caíram anteriormente e iam continuar a ter a condição física testada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na Vuelta há que esperar tudo. Depois dos pioneses e pregos na estrada para que os corredores furassem os pneus, a polícia espanhola deteve esta segunda-feira quatro pessoas que se preparavam para derramar, a partir do topo de um túnel, 400 litros de óleo na estrada no momento da passagem do pelotão. Assim, todo o cuidado era pouco.

Con este mecanismo pretendían sabotear la etapa de ayer de #LaVuelta23 ????????Dos bidones con 400 litros de líquido que pretendían arrojar en la calzada al paso del pelotón ????????Cuatro personas detenidas in fraganti en #Lleida pic.twitter.com/pzEZpILBZ6 — Policía Nacional (@policia) August 29, 2023

Eduardo Sepúlveda (Lotto Dstny), que já na corrida anterior tinha sido protagonista, desta vez teve a companhia de Ander Okamika (Burgos-BH) e de David González (Caja Rural-Seguros RGA) a orquestrar a fuga do dia, mas sem grande sucesso. O trio manteve-se destacado do pelotão, mesmo que não tenha se descolado muito mais de 1.20 minutos.

A perseguição, mesmo não sendo muito organizada, conseguia diminuir a distância para os dissidentes muito pouco cooperantes. No entanto, a fuga não foi anulada antes de Sepúlveda passar na frente da primeira contagem de montanha, no Alto de Belltall. Se no início da corrida o argentino estava empatado com Evenepoel no topo da classificação dos trepadores, com o arrecadar de mais três pontos, isolou-se no primeiro lugar.

???????? Alt de Belltall 1⃣ ???????? @EduSepulvedaARG – @lotto_dstny – 3 pts

2⃣ ???????? @oka_ander – @BurgosBH – 2 pts

3⃣ ???????? @Davidgl1996 – @CajaRural_RGA – 1 pts ????‍♂️El argentino es líder provisional de la Montaña.

????‍♂️The Argentinean is provisional leader of the Mountain Race. + info… pic.twitter.com/KUzTevxJlH — La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2023

Mesmo em longas retas, o pelotão seguiu sempre compacto. Apesar do grupo principal começar a avistar o trio da frente, Sepúlveda ainda passou na frente em Coll de Lilla, comando mais três pontos. Depois, a 24 km do fim, a fuga deixou de existir. A partir daí, começava-se a tentar perceber quais seriam os sprinters com mais capacidade para discutirem a vitória na etapa.

Etapa 4⃣ Stage | ????- 26 km Los escapados coronan en primer lugar el Coll de Lilla. ¡???????? @EduSepulvedaARG será el rey de la montaña hoy! ???????? SepulvedaARG has secured his polka dot jersey in the king of the mountains competition after taking full points. #LaVuelta23 pic.twitter.com/57zApFPm5G — La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2023

Etapa 4⃣ Stage | ????- 20 km ¡El pelotón neutraliza a los fugados! ???? Gran etapa para los 3.

????‍♂️ The breakaway is caught! ???? A great stage for the trio#LaVuelta23 pic.twitter.com/ZeV3H5FtdP — La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2023

Bryan Coquard (Cofidis) era um dos possíveis vencedores, mas os problemas físicos descredibilizavam a sua candidatura. Com o acidente que o velocista sofreu a menos de cinco quilómetros da meta e que também envolveu Santiago Buitrago (Bahrain) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty), a cinco quilómteros do fim, o francês ficou definitivamente de fora. Depois da Ineos aumentar o ritmo, começaram-se a formar os comboios.

????Tremenda caída masiva en los últimos kilómetros de la Etapa 4 de la ????????Vuelta a España.

????????????Santiago Buitrago se retuerce de dolor en el suelo #LaVuelta23 pic.twitter.com/BHQOoulFQZ — NotiCiclismo ➡ ???????? #LaVuelta23 (@Noticiclismo1) August 29, 2023

¡Últimos 8⃣ KM! | LAST 8⃣ KM! ⚡️La tensión aumenta en el pelotón en la preparación del SPRINT. ????@INEOSGrenadiers

???? The tension mounts in the peloton in the build-up to the SPRINT.#LaVuelta23 pic.twitter.com/mGRfdSwBpk — La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2023

A Alpecin-Deceuninck e a UAE Team Emirates conseguiram o melhor posicionamento para as curvas finais. Sebastian Molano lançou o sprint bastante longe da meta. O colombiano liderou até aos metros finais, mas Kaden Groves apareceu para roubar a vitória ao colega de João Almeida e de Rui Oliveira. Mesmo assim, Remco Evenepoel conseguiu manter a camisola vermelha do líder da classificação geral. Não foi só a disputa da etapa que a queda no meio do pelotão afetou, mas também a classificação geral. Santiago Buitrago e Wilco Kelderman (Jumbo-Visma), envolvidos no acidente, saíram do top 10, permitindo a João Almeida subir de 13.º para 11.º.